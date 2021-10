Il mosaico nerazzurro prende forma per Empoli-Atalanta, all’appello mancano Zapata e Musso

Prosegue spedita la marcia di avvicinamento dell’Atalanta alla prossima partita di campionato contro l’Empoli. La formazione di Gasperini, come le altre compagini di Serie A, si stanno allenando a ranghi ridotti ormai da diverso tempo a causa delle convocazioni di numerosi giocatori in nazionale.

In vista del ritorno al calcio giocato questa è la settimana dei ritorni: mercoledì è toccato a Demiral, De Roon, Ilicic, Koopmeiners, Lovato, Miranchuk, Pasalic, Piccoli e Scalvini. Giovedì pomeriggio i nerazzurri sono tornati in campo a Zingonia riabbracciando Maehle, rientrato dal viaggio con la Danimarca. Non si è presentato al centro Bortolotti Freuler, in permesso dopo la nascita del figlio. Lo svizzero si rivedrà nell’allenamento di venerdì pomeriggio. Ai box anche gli infortunati Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina.

All’appello mancano ancora i due sudamericani Zapata e Musso che non saranno a disposizione del tecnico di Grugliasco fino alla rifinitura in programma sabato mattina.

Piano piano i pezzi del mosaico Atalanta si stanno ricostruendo e toccherà a Gasperini accostarli uno a fianco all’altro per creare la composizione perfetta e battere l’Empoli. Il giusto mix potrebbe essere l’alternanza tra giocatori che hanno giocato poco e sono più riposati e calciatori che stanno attraversando il loro migliore periodo di forma.