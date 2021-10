Inzaghi e il dubbio Lautaro Martinez: tutto ruota attorno all’argentino

Inzaghi per Lazio-Inter ha un solo grande dubbio di formazione: tutto sembra ruotare attorno a Lautaro Martinez

Dubbi legati alle Nazionali. Inzaghi ha alla fine una sola incertezza legata alla formazione da schierare contro la Lazio e risponde al nome di Lautaro Martinez, in gol nella notte nella sfida tra la sua Argentina e il Perù.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, i sudamericani dovrebbero tornare questa sera alle ore 22:00, quindi a meno di 24 ore dalla trasferta romana. Andranno monitorate le condizioni dell’attaccante argentino, che potrebbe non essere rischiato L’unica certezza per Simone Inzaghi si chiama Edin Dzeko, che potrebbe essere affiancato da Perisic qualora non dovesse farcela il numero 10 argentino. L’alternativa a Perisic potrebbe essere l’avanzamento di Calhanoglu alle spalle del centravanti bosniaco.

