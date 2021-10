Ladri in casa a Bari, arrivano i carabinieri: tre si lanciano dal balcone e finiscono in ospedale. Tutti arrestati

Una banda di ladri dedita ai furti in appartamento è stata intercettata nelle scorse ore dai carabinieri a Bari. Quattro i malviventi che sono stati beccati con “le mani nel sacco”.

All’arrivo dei militari, allertati da una vicina di casa, uno è stato subito bloccato, mentre in tre hanno tentato una rocambolesca fuga lanciandosi dal balcone della cucina. L’abitazione finita nel mirino dei malviventi, però, era al terzo piano di una palazzina del centro. Una volta arrestati, quindi, due di loro sono stati ricoverati d’urgenza e piantonati in ospedale a seguito delle fratture riportate durante la caduta. Gli altri due, invece, sono stati portati direttamente in carcere.

Si tratta di quattro cittadini di nazionalità georgiana di 38, 35, 29 e 28 anni. Uno di loro, latitante, era ricercato da diversi mesi.

