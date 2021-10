Lazio-Inter, una gara che non si può sbagliare

La Lazio affronterà l’Inter allo stadio Olimpico sabato 16 ottobre alle ore 18. Un match da non sbagliare

Torna finalmente la Serie A dopo la sosta e si riparte da un big match. Sabato alle ore 18 è in programma, allo Stadio Olimpico, l’atteso confronto tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter di Simone Inzaghi. Il ritorno del grande ex ma una sfida che ha mille sfaccettature e che promette spettacolo e scintille. Immobile contro Lautaro, l’ex romanista Dzeko contro la classe di Luis Alberto, Milinkovic-Savic contro Barella, i cervelli pensanti Brozovic–Lucas Leiva uno di fronte all’altro.

E’ una gara da sbagliare per l’Inter ma soprattutto per la Lazio. La formazione di Maurizio Sarri, reduce dal ko contro il Bologna per 3-0 prima della sosta, è chiamata a dare un segnale di risveglio e di riscatto. Il tecnico è stato chiaro in conferenza stampa: «Mi aspetto una reazione dagli uomini». Uomini. Quelli che serviranno per battere l’Inter, terza forza del campionato, e per provare a rilanciarsi in classifica.

