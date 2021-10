Giorgio Melis, ex allenatore del Cagliari, spiega come i rossoblù abbiano bisogno di una vittoria contro la Sampdoria

Giorgio Melis spiega come i rossoblù abbiano bisogno di una vittoria contro la Sampdoria. Le parole dell’ex allenatore del Cagliari a tuttocagliari.net.

«Io credo che, ora come ora, sia troppo facile parlare male del Cagliari. Secondo me la squadra ha bisogno di un episodio favorevole e fortunoso. Anche soltanto una vittoria, magari già contro la Sampdoria. Secondo me il problema non è fisico, bensì mentale. Io credo che contro i blucerchiati vedremo un Cagliari esprimersi a alti livelli. Non sarà facile perché la Sampdoria è un’ottima squadra. Secondo me Mazzarri ha però avuto tutto quanto il tempo per lavorare durante la sosta e farà un buon lavoro».

L’articolo Melis: «Cagliari? Ha bisogno di una vittoria contro la Sampdoria» proviene da Cagliari News 24.