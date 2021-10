Peruzzi: «Vi racconto Simone Inzaghi. E sulla Lazio…»

Dopo qualche mese di silenzio, torna a parlare Angelo Peruzzi: le dichiarazioni dell’ex club manager della Lazio

Ha dato tanto alla Lazio, sia come portiere che come club manager, ma nella sfida di domani sarà un doppio ex, visto l’anno trascorso all’Inter. Angelo Peruzzi, dopo mesi di silenzio, torna a parlare ai microfoni de Il Corriere dello Sport. E gli aneddoti su Inzaghi sono tantissimi.

VIGILIA – «Io, Walter il magazziniere e Giocondo il cuoco eravamo l’interruttore della tensione di Simone Inzaghi. Con la solita partite riuscivamo ad allentare la sua tensione e a non farlo pensare agli avversari, alla formazione e ai cali di rendimento dei suoi. Ma lui prima delle partite non dorme quasi mai».

CAMBIAMENTI – «Lui è davvero un’altra persona rispetto a quando era giocatore. Pensavo che non avrebbe mai potuto fare l’allenatore, perché viva alla giornata. Ora è diventato responsabile. Simone è un tecnico di prim’ordine, che studia tutti i giorni e che è un vero e proprio decisionista. Infatti è uno tosto e consapevole. Sa essere dolce con i giocatori, ma anche autorevole e autoritario».

SCELTE – «Io ho scelto di non fare l’allenatore. Troppe responsabilità, tensioni e pressioni. Diciamo che la notte voglio dormire».

MANCINI – «Cosa è successo tra me e Mancio? Non ci siamo nemmeno sfiorati. Eravamo incazzati e non ci siamo parlati per mesi. Era tutto legato alla questione dell’arrivo di Sereni. Ma Robero è un grande, rispetto a me non è rancoroso».

