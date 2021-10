Rambo, Maze Runner o Quarto grado? La tv del 15 ottobre

Per la prima serata in tv, venerdì 15 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Piccoli occhi azzurri”: un rinomato chirurgo si rivolge al Saint Bonaventure per un problema. Nel frattempo, Shaun e Lea sono costretti a prendere una decisione che cambierà il corso della loro relazione.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su La 7 alle 21.15 torna “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Genitori quasi perfetti”; su Italia1 alle 21.25 “Rambo: last blood”; su Rai4 alle 21.20 “Maze Runner – La fuga”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Nella tua vita”; su Iris alle 20.55 “Un mondo perfetto”; e su Italia2 alle 21.10 “Unfriended”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario”Art night – Tiepolo 3 – Il dominio della luce”. Una luce chiarissima, fredda, diffusa, accompagnata da colori accesi, si impone in molte delle opere di Tiepolo. A seguire, “Ettore Spalletti. Così com’è definito l’artista degli artisti”, con le sue superfici monocrome, crea una spazialità profonda e immersiva.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gadien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.