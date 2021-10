REGIONE – La Regione Molise con delibera di giunta nel pomeriggio di oggi – venerdì 15 ottobre – ha approvato lo stanziamento di oltre un milione di euro (euro 1.033.459,64) da indirizzare alla realizzazione dei servizi educativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni per l’anno educativo 2021/2022 (nido, micro nido e sezioni primavera).

In tal modo l’Assessorato al Welfare, che fa capo a Filomena Calenda, promuove le misure utili a consolidare e qualificare i servizi educativi per la prima infanzia allo scopo di favorire la socializzazione dei bambini nei primi anni di vita utili al loro percorso di crescita e di sviluppo oltre che a sostenere le famiglie nel loro ruolo di cura ed educazione dei figli.

I destinatari delle risorse sono i comuni molisani che hanno manifestato l’interesse per l’attuazione dei servizi di cui sopra. Si tratta di una risposta importante alle molteplici istanze pervenute in questo ultimo periodo. I servizi educativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni rappresentano una risposta efficace al bisogno di educazione e cura prima dell’ingresso alla scuola tant’è che le iscrizioni a nidi, micro-nidi e sezioni primavera crescono in modo evidente.

Pertanto la delibera appena approvata vuole essere una risposta concreta ai bisogni delle famiglie molisane.

L’articolo Regione, oltre 1 milione di euro per servizi educativi bambini 2021/2022 proviene da Molise News 24.