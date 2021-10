TORELLA DEL SANNIO – Vittoria Iannacone continua a collezionare riconoscimenti: questa volta il premio arriva dal Brasile per un evento in streaming che si è tenuto nei giorni scorsi, a testimonianza del legame tra l’Italia e il Paese carioca, e al quale ha partecipato anche la cantautrice con “L’errore”, il suo ultimo singolo.

L’incontro era promosso dall’associazione dei giornalisti e scrittori del Brasile di Curitiba-Parana in collaborazione con l’A.I.M. (Associazione italiani nel mondo), grazie soprattutto all’impegno della vice segretaria Brasile Sandra Bandeira. In particolare, l’evento on line ha affrontato la tematica dei ponti che ci sono tra l’Italia e il Brasile, evidenziando il forte intreccio tra i due Paesi.

L’articolo Riconoscimento brasiliano per Vittoria Iannacone proviene da Molise News 24.