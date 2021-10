Sampdoria, verso Cagliari con diverse defezioni: D’Aversa ha i suoi punti fermi

Nella trasferta di Cagliari la Sampdoria potrebbe rinunciare ad alcuni blucerchiati: D’Aversa, però, ha le sue certezze

Meno tre alla ripresa del campionato con la Sampdoria che farà visita al Cagliari. Una partita storicamente sfortunata per i blucerchiati che, domenica, cercheranno di invertire il trend statistico. Roberto D’Aversa dovrà probabilmente fare a meno di qualche pedina. Il tecnico ha, però, le sue certezze.

La lista degli assenti per Cagliari comprende Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Ronaldo Vieira e Kristoffer Askildsen. Ai quali potrebbe aggiungersi qualche novità dell’ultimo minuto, dato che restano da valutare le fatiche accumulate dai blucerchiati che hanno giocato con le rispettive nazionali. D’Aversa, in ogni caso, ha i suoi intoccabili: dal pacchetto arretrato ad Antonio Candreva e Morten Thorsby. Le novità dovrebbero essere, anche in vista del forfait del giovane danese, nel modulo e nel reparto offensivo, con Manolo Gabbiadini che scalpita.

