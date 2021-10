Venezia, 15 ottobre 2021 – “Per oggi c’era molta preoccupazione per il servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Regione. Si ipotizzava una giornata di caos, ma per fortuna non è stato così”.

E’ quanto ha affermato l’assessore ai Trasporti e vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti in occasione della giornata a partire dalla quale, secondo le disposizioni governative, entra in vigore l’obbligo del Green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

“Si sono registrate minori corse in molte aziende affidatarie dei servizi per effetto dell’assenza dei dipendenti non in possesso del green pass – ha precisato l’assessore – Al di là di alcune cancellazioni già programmate e rese note agli utenti, la situazione è stata tuttavia gestita senza criticità e non vi sono stati problemi di ordine pubblico”.

Nel dettaglio, il quadro per singole province risulta il seguente.

Nella provincia di Venezia, si segnalano la regolarità del servizio di navigazione e una riduzione del 5% circa delle corse per il servizio automobilistico. Nella provincia di Treviso si segnala una riduzione di 430 corse su 3500 (-12,3%). Nella provincia di Belluno la riduzione è stata di 102 corse su 2225 (-4,6%). Nella provincia di Vicenza, la riduzione ha coinvolto 144 corse su 3698 (-3,9%). Nella provincia di Verona le corse ridotte sono state 400 su 4650 (-8,6%). Nella provincia di Padova la riduzione ha interessato 370 corse su 4500 (-8,2%). Regolare invece il servizio nella provincia di Rovigo.

L’articolo Trasporti. Assessore Elisa De Berti: “In Veneto situazione sotto controllo” proviene da Bellunopress – Dolomiti.