Una domenica “Inconfondibile”. A Santa Lucia di Piave torna il Festival nazionale dei vini ancestrali e rifermentati in bottiglia

Torna per la sua seconda edizione “Inconfondibile”, la più completa rassegna italiana dedicata ai vini ancestrali e a rifermentazione in bottiglia, meglio conosciuti come vini col fondo, sur lie, sui lieviti, tipologia sempre più apprezzata dagli appassionati wine lover e che nella provincia di Treviso registra una lunghissima tradizione produttiva.

L’evento si terrà domenica 17 ottobre presso le Fiere di Santa Lucia di Piave dalle 10.30 fino alle 19.30 e ha come partner l’Associazione Italiana Sommelier Veneto. Sono 50 le aziende presenti, cinquanta diverse sfumature, bianche, rosse e rosate, sia nella versione frizzante che spumante, in cui ciascun produttore esprime la sua peculiare interpretazione, racconta la sua storia e quella del suo territorio.

Un programma fitto, tra degustazioni e masterclass; ma Inconfondibile è anche una mostra mercato, occasione imperdibile per acquistare i vini direttamente da chi li produce.

“E’ un’edizione di “resistenza” – spiega Roberto Dalla Riva, ideatore e organizzatore della kermesse – per riprendere un discorso iniziato nel 2019, un segnale importante di partecipazione e condivisione in cui i produttori sono i veri protagonisti dell’evento. Per loro Inconfondibile rappresenta un momento di ripartenza importante”.

Accanto ai banchi d’assaggio di vino saranno proposte anche numerose specialità alimentari offerte direttamente dai produttori.

Info, prenotazione biglietti e programma su www.inconfondibile.wine

