A Matera la terza edizione della “Race for the cure”

La terza edizione della Race di Matera, organizzata sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di Regione Basilicata, Comune di Matera, Fondazione Matera 2019 e Commissione Pari Opportunità, si terrà dal 17 al 18 ottobre nello spazio antistante la stazione Matera Centrale in Piazza della Visitazione per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia.Anche se in scala ridotta, la ripartenza delle Race può contribuire a superare le tante difficoltà che il Covid-19 ha determinato in campo oncologico e…