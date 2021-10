Agostinelli: «Lazio Inter? Difficile fare un pronostico»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Agostinelli si è espresso, tra gli altri temi, su Lazio – Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Agostinelli si è espresso, tra gli altri temi, su Lazio – Inter e sull’inizio dell’esperienza di Maurizio Sarri in biancoceleste. L’allenatore ha spiegato così il suo punto di vista:

LAZIO – “Quando c’è una sosta, un punto interrogativo c’è sempre. L’allenatore fa fatica a pensare a chi mettere in campo. In questo momento la Lazio deve assolutamente reagire di determinazione e cattiveria sportiva alla brutta sconfitta di Bologna, dove non è entrata in campo. Di fronte ci sono i campioni d’Italia. Si fa fatica a fare un pronostico”.

ALTI E BASSI – “Ci sono delle partite in cui un allenatore cambierebbe nove giocatori dopo il primo tempo. Ancora non c’è un equilibrio tattico e psicologico, ma un conto è perdere, un conto è non entrare in campo

