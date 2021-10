Cagliari, Keita e Pavoletti? La possibile soluzione in attacco

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri non ha ancora sciolto le riserve in attacco tra Keita Balde o Leonardo Pavoletti

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri non ha ancora sciolto le riserve su chi giocherà in attacco: in conferenza stampa a paventato una possibile scelta per domani.

PAVOLETTI DAL PRIMO MINUTO? – «Pavoletti si è allenato benissimo. Sta bene e la sua condizione è migliorata. Keita ha dimostrato di essere veramente in forma. Entrambi stanno bene, quindi mai dire mai».

