Calciomercato Cagliari, interesse per il centrocampista Marius Marin

Il Cagliari inizia a pensare ai possibili movimenti da effettuare in vista del mercato invernale. Interesse per Marius Marin, centrocampista del Pisa

Il Cagliari, viste le tante difficoltà in questo inizio di stagione, si porta avanti e comincia a pensare ai possibili movimenti da effettuare in vista del mercato invernale. Secondo quanto riportato in Romania da sport.ro, il club rossoblù starebbe facendo dei passi in avanti concreti per portare in Sardegna il centrocampista del Pisa Marius Marin. Si fa riferimento a una possibile operazione con la formula del prestito con successivo aggiornamento nella prossima estate.

