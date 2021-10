Cie Day: i vantaggi della Carta d’identità elettronica, a Bergamo già 50mila

Bergamo. Il prossimo 21 ottobre a Bergamo sarà Cie Day, la giornata della carta d’identità elettronica, la prima in Italia: una giornata a disposizione dei cittadini in cui il comune di Bergamo promuove l’uso della nuova carta d’identità, spiegandone – in collaborazione con Anusca, l’Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe e con il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano – le potenzialità ai propri concittadini. Durante l’evento, che si svolgerà in piazza Giacomo Matteotti, il personale del Servizio sistema informativo e dei Servizi demografici del Comune di Bergamo sensibilizzerà, infatti, i cittadini del capoluogo sulle varie funzionalità della CIE (Carta d’Identità Elettronica) come strumento di accesso ai portali della Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Bergamo dal 2017 ad oggi ha emesso 50.500 Carte d’Identità Elettroniche ed è uno dei Comuni migliori nel nostro Paese per risultati nel percorso di digitalizzazione. Il portale www.comune.bergamo.it offre oltre 600 servizi che si possono espletare e completare completamente online, senza diversi presentare agli sportelli.

Tutti servizi a cui si può accedere, dal 1 ottobre, con Spid, oppure la Carta nazionale dei Servizi (Cns) o la Carta d’identità Elettronica Cie). Non tutti i cittadini conoscono però le potenzialità della Cie. La Cie è uno strumento in grado di assicurare il più elevato livello di sicurezza nei processi di identificazione fisica o digitale dei cittadini ed è riconosciuta anche dall’Unione Europea non solo come strumento di viaggio, ma come strumento di accesso telematico sicuro.

Tramite l’app “CieID” i cittadini in possesso della Cie possono collegarsi ai portali delle Pubbliche Amministrazioni o di privati aderenti per richiedere l’accesso ai servizi online abilitati. Cliccando sul tasto “entra con Cie”, da un computer dotato di lettore di smart card contactless o da uno smartphone, il cittadino in pochi passaggi effettua l’autenticazione al servizio richiesto. Per l’accesso da dispositivi mobile è sufficiente disporre di uno smartphone dotato di interfaccia Nfc (Near field communication) per la lettura della carta e installare l’app CieID, realizzata dal Poligrafico. La stessa app consente nella modalità di accesso da pc di usare il proprio smartphone in sostituzione del lettore di smart card.

Un’altra funzione, appena pubblicata dal Poligrafico Zecca dello Stato, è CieSign che consente al cittadino di poter firmare elettronicamente qualsiasi documento informatico a norma di legge.

Durante la giornata Cie Day i cittadini potranno, tramite appuntamento, prenotarsi ed avere a disposizione degli operatori che li guideranno nell’esperienza delle potenzialità della Cie e nell’accesso al portale istituzionale del Comune di Bergamo. E potranno ristampare il proprio Pin/Puk presso un ufficio dei demografici, a palazzo Uffici, aperto tutto il giorno. Chi non riuscirà a prenotarsi potrà partecipare comunque all’evento accomodandosi sotto ad un gazebo e seguendo dei video tutorial con delle micro sessioni esplicative sull’utilizzo della Cie svolte dagli operatori del Poligrafico. Verrà consegnato a chiunque un gadget, una chiavetta Usb, con i video tutorial per l’utilizzo della Cie da poter rivedere comodamente a casa.

Per prenotarsi all’evento: 035.399977 lunedì 18, martedì 20 e mercoledì 22 dalle 14:00 alle 18:00.

Oppure in piazza Matteotti dove si può scoprire il Cie Day.

Il Cie Day non sarà l’unica novità prevista dall’Amministrazione di Bergamo: dal 23 ottobre 2021 fino a fine dicembre i servizi demografici apriranno al pubblico anche il sabato – una vera rivoluzione questa per la città di Bergamo – per offrire un maggiore servizio alla cittadinanza, tramite appuntamento con il sistema PrenotaBergamo.it.