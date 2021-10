Confartigianato Imprese Calabria sostiene i giovani imprenditori con “Yes I Start Up – Calabria”

Confartigianato Imprese Calabria da sempre sostiene e accompagna i giovani che sognano di trasformare in realtà la propria idea imprenditoriale, per mettersi in proprio e realizzare nella propria regione una prospettiva di vita autonoma senza rinunciare alle proprie radici.

Molti gli strumenti di cui Confartigianato dispone per sostenere anche finanziariamente le start up;oggi lo fa attraverso il nuovo progetto, “Yes I Start Up – Calabria”, promosso nell’ambito dell’accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Calabria e Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), al quale la Confartigianato ha aderito attraverso il proprio ente di formazione ConfartigianInforma.

Il progetto è finalizzato alla formazione e all’accompagnamento gratuito all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità dei giovani NEET attraverso un’attività formativa, preparatoria e di accompagnamento, per aiutare nell’accesso ai fondi nazionali per le start up: SELFIEmployment e Resto al Sud. Ricordiamo che questi due strumenti offrono la possibilità di avviare un’attività commerciale con dei finanziamenti fino a 50 mila euro, a tasso zero, per il selfiemployment; fino a 60 mila euro per la seconda misura (resto al sud) di cui il 50% a fondo perduto, per tutti gli altri settori.

Un affiancamento, quello garantito da Confartigianato, ai giovani che consentirà di acquisire le conoscenze di base per la creazione e la gestione di un’attività in proprio, forti della propria esperienza, e per la corretta redazione del business plan per la presentazione della domanda di finanziamento sulla piattaforma Invitalia per l’accesso ai contributi nazionali.

Il progetto è rivolto ai giovani di età inferiore ai 30 anni, che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione, ma anche ai Giovani professionisti, titolari di partita iva, residenti in Calabria, fino ai 35 anni di età.