Conferenza stampa Mazzarri: il tecnico presenta Cagliari-Sampdoria. Le dichiarazioni della vigilia del tecnico rossoblù

Walter Mazzarri presenta Cagliari-Sampdoria in conferenza stampa a partire dalle 14:15.

RECUPERO MENTALE E ATLETICO – «Sono contento che i ragazzi che hanno lavorato con me abbiano fatto un lavoro ottimo. Questo porterà benefici a lungo termine. Purtroppo non avevo tutti a disposizione, tra nazionali e infortunati. Il mio rammarico è che non tutti erano presenti».

URUGUAIANI – «Non li ho ancora visti. Ci parlerò domani, farò vedere come ho deciso di impostare la partita e poi farò le mie decisioni. Il calcio è strutturato così in questo momento, devo accettare le regole».

LA SPERANZA DELLA VITTORIA – «Vi dico quello che ho detto ai ragazzi dopo il pareggio con il Venezia. Li ho visti giù, la vittoria manca da un po’, sono a conoscenza dei problemi avuti anche l’anno scorso. Non si guarda la classifica, il campionato è fatto da 30 partite. Pensiamo alla Sampdoria, a quello che facciamo di settimana in settimana. Voglio esortare tutti, compresi voi giornalisti a pensarla così. Io, rispetto alle altre partite, ho avuto la possibilità di conoscere meglio la rosa e l’ambiente. Per me il campionato inizia ora e quella di domani dovrà essere la partita della vita»

L’articolo Conferenza stampa Mazzarri: le dichiarazioni alla vigilia di Cagliari-Sampdoria – LIVE proviene da Cagliari News 24.