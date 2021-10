Continuità aerea low cost: Alghero-Roma il volo di esordio di Volotea

ALGHERO. L’ora X è scattata alle 7.29 di ieri mattina 15 ottobre, quando il primo aereo della low cost spagnola Volotea è decollato per Roma dall’aeroporto di Alghero. Un volo inaugurale su cui pendevano diverse incognite, dall’esordio sulle rotte in continuità territoriale per la compagnia alle (tante) difficoltà nella prenotazione dei biglietti. Tutto è stato spazzato via in un attimo, perché Volotea non ha fallito l’esordio e perché ieri non si sono registrati disservizi nei voli decollati dall’isola per Roma e Milano sotto il simbolo rosso del rombo a scacchi che identifica la compagnia iberica. Anche se, va detto, ieri i passeggeri a bordo erano pochi, pochissimi: appena sette imbarcati sull’Alghero-Milano Linate e solo 17 sull’Alghero-Roma Fiumicino, poi calati a 9 nel volo di ritorno.

