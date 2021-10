Eccellenza A, gare e terne arbitrali designate. Monreale-Akragas arriva da Pordenone

I risultati della scorsa settimana (la 5^) hanno evidenziato che, al momento, non esistono delle vere leader nel Campionato di Eccellenza Girone A.

Basta inanellare una serie di risultati utili consecutivi per ritrovarsi in alta quota. E’ il caso del Don Carlo Misilmeri che guida l’attuale classifica, ma con solo due punti di vantaggio su un gruppo di compagini in agguato.

Domenica sarà, sicuramente, una giornata particolare, anche per la coincidenza di alcuni match che potrebbero ridisegnare ancora una volta la graduatoria.

Si gioca Pro Favara – Don Carlo Misilmeri dall’esito incerto. Due squadre che stanno attraversando un momento positivo, senza trascurare Mazara – Enna, e perché no, anche Marineo – Nissa.

La compagine biancoscudata sarà messa alla prova senza alcuni calciatori che hanno sciolto, anzitempo, il proprio impegno.

Per quanto riguarda le agrigentine, del Pro Favara abbiamo già accennato, sottolineando che sulla panchina siederà il nuovo tecnico Francesco Tudisco, che ha già debuttato vittoriosamente in Coppa contro la Nissa.

Sulla carta, l’Akragas (gara rinviata a mercoledì 20 ottobre al Lo Monaco) sembrerebbe avere sulla carta, l’impegno più facile, ma non è così, anche perché il Monreale si trova in una posizione critica e cerca punti importanti. Arbitrerà Michele Piccolo di Pordenone

Ritorna in casa il Casteltermini dopo la prodezza esterna di Castellammare, ed incrocia le armi con l’imprevedibile Parmonval. Questa gara è stata affidata a Luca Naselli di Catania.

Cerca riscatto il Canicatti in trasferta con il Cus Palermo, gara anticipata a sabato (arbitro Francesco Comito di Messina), come anche l’Unitas Sciacca che affronta fuori il Marsala (designato Andrea Augello di Agrigento). Di seguito le gare in programma e le terne designate:

C.U.S. PALERMO – CANICATTI

Arbitro: Francesco Comito di Messina

Assistenti: Antonino Catanese di Messina e Giuseppe Torre di Barcellona Pozzo di Gotto

CASTELLAMMARE – S.C.MAZARESE

Arbitro: Gaetano Bonasera di Enna

Assistenti: Francesco Conti di Enna e Federico Principato di Agrigento

CASTELTERMINI – PARMONVAL

Arbitro: Luca Naselli di Catania

Assistenti: Salvatore Girolamo Cucci e Vito Bensorte di Trapani

DOLCE ONORIO MARSALA – UNITAS SCIACCA CALCIO

Arbitro: Andrea Augello di Agrigento

Assistenti: Gaetano Florio ed Andrea Varisano di Agrigento

MAZARA – ENNA

Arbitro: Alfonso Aquilina di Agrigento

Assistenti: Roberto Cracchiolo e Pietro Fardella di Palermo

MONREALE – AKRAGAS

Arbitro: Michele Piccolo di Pordenone

Assistenti: Alessandro Rallo di Marsala e Roberto Cusimano di Palermo

ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – NISSA

Arbitro: Stefano Giordano di Grosseto

Assistenti: Giuseppe Corona di Marsala e Manfredi Canale di Palermo

PRO FAVARA – DON CARLO MISILMERI

Arbitro: Elia Nunzio Maria Salerno di Catania

Assistenti: Gabriele Maria Lombardo e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta

