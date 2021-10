Empedoclina. Interviste a Di Mora e Doumbia

L’Empedoclina ha vinto con un netto 4-0 domenica scorsa sul campo del Real Trabia, match valido per la terza giornata di campionato. I granata reduci da due sconfitte consecutive, con Mussomeli (0-1) e Bagheria (1-2 in casa), riescono a centrare i primi tre punti stagionali in trasferta su un campo ostico come quello di Trabia.

Tra i protagonisti della partita, gli autori di due dei quattro gol, Edoardo Di Mora e Youba Doumbia.

Interviste a cura di Gerlando D’Aleo.

L’articolo Empedoclina. Interviste a Di Mora e Doumbia (Video) sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.