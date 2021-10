Gafforelli, non più sindaco, decade dal ruolo di presidente della Provincia

È decaduto dal suo ruolo di presidente della Provincia di Bergamo in quanto non più sindaco. Stiamo parlando di Gianfranco Gafforelli, che da venerdì ufficialmente e inaspettatamente lascia l’ufficio di presidenza di via Tasso al suo vice, il sindaco di Treviolo Pasquale Gandolfi, il quale ne farà le veci fino alle elezioni per il rinovo dell’amministrazione provinciale in programma il 18 dicembre.

Gafforelli è decaduto dall’incarico come i colleghi di altre realtà, Ancona e Latina ed è stata proprio la precisazione del ministero dell’Interno in merito a queste due Province a far capire che anche a Bergamo sarebbe successa la stessa cosa: chi non è sindaco (Gafforelli non è stato rieletto a Calcinate) non può guidare la Provincia che da qualche anno è ente di secondo grado i cui amministratori sono scelti non direttamente dai cittadini ma dagli stessi sindaci.