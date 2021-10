Immobile: «Sono guarito, con Inzaghi rapporto splendido»

Ciro Immobile ha parlato a Dazn nell’immediato pre-partita di Lazio Inter: ecco le sue dichiarazioni

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara contro l’Inter. Ecco le sue parole:

RITORNO IN CAMPO – «Abbiamo lavorato tanto con i fisioterapisti, sto bene. Mi è dispiaciuto non essere con i compagni a Bologna e poter dare una mano anche in Nations League, ora sto bene».

INTER LAZIO – «Sono una squadra forte dobbiamo restare sempre concentrati, abbiamo preparato bene la partita con il mister, abbiamo avuto tempo e oggi vogliamo fare risultato»

INZAGHI – «Lo sento spoesso, ci mandiamo messaggi al di là di oggi. Non parliamo di calcio ma in generale e dei nostri figli. Gli auguro il meglio ma non oggi che vogliamo vincere noi».

