Cortina d’Ampezzo, 16 ottobre 2021 – Dalle ore 3 di questa notte, i vigili del fuoco stanno operando in via Marangoni a Cortina d’Ampezzo per l’incendio divampato in un cantiere dove sono in corso dei lavori di demolizione del tetto di un’abitazione per rialzare di un piano la struttura. Nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da San Vito con personale permanente e volontario con 3 autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto il tetto e l’isolamento dell’edificio andato completamente bruciato. Danni anche alla facciata esterna e ai tre piani inferiori per infiltrazioni d’acqua. Sono ora in corso le ultime operazioni di soccorso dei vigili del fuoco per lasciare la struttura in sicurezza e determinare le probabili cause del rogo.

L’articolo Incendio nella notte in un cantiere a Cortina proviene da Bellunopress – Dolomiti.