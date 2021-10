Fischi allo stadio Olimpico per Correa al suo ingresso in campo: pessima accoglienza per l’argentino in Lazio-Inter

Non solo de Vrij. I fischi all’Olimpico da parte dei tifosi biancocelesti arrivano per un altro ex, ossia Joaquin Correa, passato nell’ultima sessione di mercato all’Inter.

L’argentino ex Lazio è entrato in campo nel secondo tempo e dall’Olimpico sono arrivati fischi su fischi. I supporters capitolini dunque sembrano non aver digerito una cessione, che, va detto, già da qualche mese, era apparsa comunque un qualcosa di annunciato e di inevitabile.

L’articolo Lazio Inter, fischi per Correa all’ingresso in campo proviene da Lazio News 24.