Il sabato della Serie A propone nel carrello della spesa un Lazio-Inter dalle mille emozioni, soprattutto per Sarri e Inzaghi

Questa Lazio-Inter ha tutta l’aria di valere ben più dei semplici tre punti in classifica. E non solo perché i nerazzurri vogliono mantenere il ritmo di Napoli e Milan oppure perché i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Anzitutto si tratta di una sfida non esattamente come tutte le altre. Sarà che da quel famigerato 5 maggio in poi nulla è stato più come prima. Un pomeriggio indimenticabile per il calcio italiano, nel quale tra i protagonisti dello storico ribaltone ci fu proprio lo stesso Simone Inzaghi.

Il tecnico ora alla guida dei campioni d’Italia in carica per la prima volta si siederà sulla panchina “sbagliata” dell’Olimpico. E chissà quante emozioni nell’annusare di nuovo l’erba amata per oltre vent’anni da padrone di casa. E chissà come lo accoglierà il pubblico laziale dopo il “tradimento” estivo, seppur nel trasferimento al club storicamente più affine.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM

L’articolo Lazio-Inter, non una partita come le altre per Sarri e Inzaghi proviene da Lazio News 24.