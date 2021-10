Mazzarri, dubbi e certezze per la sfida di domani: le ultime in casa Cagliari

Il tecnico Walter Mazzarri sta studiando la formazione per il suo Cagliari: Godin in dubbio, Dalbert certezza

Walter Mazzarri può contare su alcuni recuperi (e rientri) per la sfida di domani contro la Sampdoria. Il tecnico del Cagliari, infatti, ha recuperato Dalbert che ha svolto bene gli allenamenti in programma durante la sosta, lasciandosi alla spalle l’infortunio. Un’arma in più – sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sia in fase difensiva che in attacco, data l’importanza dei cross del brasiliano (sopratutto per il reparto offensivo visto che i rossoblù hanno segnato solo un gol nelle ultime tre gare).

Sono rientrati in anticipo i quattro uruguaiani, ma Diego Godin rimane in dubbio. Il mister toscano dovrà monitorarlo maggiormente dato che il difensore avrà bisogno di riposarsi dopo la fatica impiegata negli impegni con la nazionale.

