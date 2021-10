Pau Lopez: «Lazio? Non ci penso, c’è la gara con il Lorient»

Il portiere dei francesi ha parlato anche della Lazio nella conferenza stampa della vigilia del match tra Marsiglia e Lorient

Pau Lopez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Ligue1 contro il Lorient. Alla domanda sulla Lazio, il portiere ha detto di pensare solo al campionato:

«Come vi ho detto penso solo alla prossima partita. Si potrei parlare della Lazio, ma non oggi. Penso al Lorient dopo quattro gare senza vittorie in campionato. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Pensiamo prima a questa gara e poi alle altre. Non è giusto parlare di una gara quando prima ce n’è un’altra più importante»

