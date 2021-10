Tambre (BL), 16 – 10 – 21 – In attesa di ulteriori elementi che possano dare indicazioni su una più precisa zona, le ricerche dell’uomo di San Vendemiano (TV), di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina e di cui si stava cercando la macchina, sono al momento sospese per il Soccorso alpino, che resta a disposizione per ripartire in caso di nuove informazioni.

L’allarme era scattato ieri sera attorno alle 20 quando il Soccorso alpino dell’Alpago era stato attivato per partecipare alla ricerca di un uomo, uscito dalla sua abitazione a San Vendemiano (TV), giovedì alle 9, dicendo alla madre che sarebbe andato a funghi nella zona di Tarzo e mai più rientrato. I soccorritori hanno percorso assieme ai Vigili del fuoco la rete viaria della zona del Cansiglio alla ricerca dell’auto dell’uomo, dopo che è stata agganciata la cella locale dal suo cellulare, che attualmente suona libero senza risposta.

L’articolo Ricerca sospesa in Cansiglio per un uomo che non sarebbe rientrato da giovedì proviene da Bellunopress – Dolomiti.