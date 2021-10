‘Apulia, the Aerospace Region’. Emiliano all’Expo di Dubai: “Occasione imperdibile” – VIDEO

A journey into beauty and innovation: Apulia, the aerospace region. Un viaggio nella bellezza e nell’innovazione: Puglia, la regione dell’aerospazio. È questo il tema della mostra che inaugura oggi a Dubai la Space Week di Expo, la settimana dedicata alla promozione delle eccellenze dell’aerospazio pugliese, nel Padiglione Italia. La Puglia si presenta all’Esposizione universale con le sue imprese, con le start up innovative e l’idea di stringere nuovi legami e creare nuove occasioni di crescita, investimenti, occupazione.

“Oggi è un onore essere a Dubai ad aprire nel Padiglione Italia la Space Week dell’Esposizione universale – ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in vista all’Expo con Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci -. Mi rivolgo a chi avremo la fortuna di incontrare in queste giornate di lavoro: noi siamo qui con un grande desiderio di stringere legami, di far crescere le nostre imprese e i nostri giovani innovatori, abbiamo voglia di incuriosire e attrarre nuove realtà che possano venire in Puglia a conoscerci e a insediare nuove realtà produttive. Sarete sempre i benvenuti”.

“Noi ci faremo trovare pronti perché abbiamo un sistema che è attivo e dinamico – ha detto ancora il governatore -. Un sistema che può contare su una Regione capace di supportare gli investimenti delle imprese. Su una presenza universitaria e della ricerca che accompagna al meglio lo sviluppo di nuovi processi e prodotti. Su una rete infrastrutturale che ci collega all’Europa e al Mediterraneo e che punta sempre più in alto – è proprio il caso di dirlo – visto che proprio in Puglia c’è l’aeroporto di Grottaglie designato unico Spazioporto italiano che farà viaggiare i voli suborbitali”.

La mostra inaugurata oggi nello White Space del Padiglione Italia espone i prodotti e i prototipi realizzati dal sistema regionale della R&S rappresentato dal Politecnico di Bari, l’Università del Salento e l’Università degli Studi di Bari, dai centri di ricerca, dal Distretto Tecnologico Aerospaziale e da alcune piccole e medie imprese innovative. Tre gli ambiti tematici dei prodotti in mostra: Living & working in Space, Space for our planet e Innovation & Technology in the new space economy. In esposizione, oltre a tute, maschere ed alimenti per astronauti, alcune tecnologie per l’osservazione della terra, la gestione e il trattamento dei dati satellitari, micro-satelliti, additive manufacturing, prodotti e prototipi in materiali compositi.

La delegazione pugliese vede la partecipazione anche di nove imprese dell’aerospazio e nove start up innovative pugliesi, insieme a Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia, Pugliapromozione, Asset Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, Distretto tecnologico aerospaziale, Dipartimento Sviluppo economico e Sezione Internazionalizzazione della Regione.

ELENCO IMPRESE

Eka S.r.l. è uno spin-off dell’Università del Salento che opera nel settore dell’ICT applicato, tra gli altri, al settore aerospaziale. L’azienda si occupa di processo di sviluppo del prodotto e miglioramento dei processi aziendali. Exprivia si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT per il settore banking, healthcare, industriale, delle telecomunicazioni, dell’aerospazio e difesa, della pubblica amministrazion e dell’energia. Gielle si occupa di progettazione, realizzazione e collaudo di impianti antincendio. HB Technology è attiva nel settore aerospaziale ed è specializzata nella fornitura di progetti e servizi di ingegneria, nella produzione e assemblaggio delle parti, sistemi ed assiemi e vanta fra i propri clienti alcuni fra i principali players dell’industria aerospaziale. Lanit Tercom è una grande impresa che si occupa di consulenza nel settore dell’ICT e sviluppo software. Novotech è una PMI innovativa che opera nel campo della ricerca e dell’innovazione ingegneristica e che si propone come partner per tutte le aziende operanti nel settore aerospaziale e in generale nei diversi settori industriali tecnologicamente avanzati. Planetek è un’azienda che fornisce soluzioni in grado di usare al meglio il valore dei dati geospaziali attraverso tutte le fasi del ciclo di vita dei dati: acquisizione, archiviazione, gestione, analisi e condivisione. R.I. Group, azienda leader nel settore delle costruzioni modulari, propone soluzioni innovative per la realizzazione di strutture prefabbricate e modulari nel mondo sanitario,civile e della difesa. Roboze è una PMI che opera nel settore dell’ Ingegneria Meccanica ed Industriale, in particolare si occupa di progettazione e produzione stampanti 3D industriali.

ELENCO START-UP

Aquarius è una start-up che progetta la tuta antigravitazionale EMSi (electrical muscle simulation), bio-tuta progettata per intervenire sulla muscolatura antigravitazionale e posturale attraverso un complesso sistema di elettrodi, sensori, sensori di visione e strutture semirigide applicate a tecno tessuti. Attraverso la costante analisi biomeccanica, EMSi crea una stimolazione continua che simula una contrazione e una applicazione di forza muscolare simile a quella che si ottiene involontariamente a gravità terrestre per il mantenimento del tono. Brightcyde è una società di consulenza specializzata nella fornitura di soluzioni e servizi di cyber security per le infrastrutture critiche, appartenente al Gruppo Angel. Agli aspetti più tradizionali del Management Consulting, affianca l’esperienza più innovativa proveniente dal mondo dei prodotti, fornendo soluzioni e servizi end-to-end ad alto valore aggiunto, che migliorano la sicurezza negli ambiti Cloud, IoT e OT con particolare focus sui settori industriali tipici del Gruppo Angel. Eikontech è una start-up , appartenente al Gruppo Angel, specializzata nello sviluppo di soluzioni negli ambiti strategici della scienza computazionale, dell’intelligenza artificiale, dell’elettromagnetismo applicato e delle radio-comunicazioni. Nextome è una PMI che ha realizzato un sistema di navigazione e localizzazione che opera in ambienti chiusi (dove il segnale GPS non è presente), cioè un sistema che permette all’utente di conoscere con precisione la propria posizione all’interno di edifici, pianificare e seguire percorsi e godere di una serie di servizi ad essa connessi. Phonema è una start-up che ha realizzato il software Voicebooks, uno strumento complementare ai metodi di studio tradizionali della lingua inglese nelle scuole pubbliche e private. Reco 3.26 è una PMI innovativa che opera nel settore della computer vision con una soluzione software brevettata, altamente sofisticata ed efficace. La tecnologia RECO è impiegata in vari casi d’uso che vanno dal controllo accessi, Hotellerie, Casino, Aerospace, Fintech fino al mondo dell’Industria 4.0 per l’automazione dell’ispezione visiva per il controllo e la garanzia della qualità. Roboze è una PMI che opera nel settore dell’Ingegneria meccanica ed industriale, in particolare si occupa di progettazione e produzione stampanti 3D industriali. SD Companies è una start-up che offre soluzioni ingegneristiche meccatroniche per strumenti ed applicazioni tecnico-scientifiche avanzate; crea software; crea e fornisce soluzioni avanzate con tecniche di image processing, Machine Learning, Intelligenza Artificiale, ricostruzione tridimensionale, analisi termiche, e nuovi algoritmi; programma robot e sviluppa realtà aumentate.

9. Studio Amica è una PMI innovativa che progetta software e fornisce servizi di consulenza informatica per la PA e per le imprese e offre una gamma di soluzioni, di servizi professionali, nonché supporto nel campo dell’ingegneria organizzativa dell’Information Technology, della formazione e della progettazione e realizzazione di sistemi informativi e telematici.

