Il Cagliari deve necessariamente portare a casa i tre punti nella sfida di oggi contro la Sampdoria: rossoblù già davanti a un bivio

Il Cagliari è costretto a vincere nella sfida di oggi contro la Sampdoria. I rossoblù – come sottolinea l’edizione odierna de L’Unione Sarda – devono portarsi a casa i tre punti se vogliono allontanarsi dalla zona buia della classifica.

Il pari contro il Venezia prima della sosta e le due sconfitte precedenti, hanno dato il via alla crisi della compagine rossoblù tale per cui già all’ottava giornata di campionato la squadra di Walter Mazzarri si trova davanti a un bivio: conta solo la vittoria, non sono più ammessi scivoloni.

L’articolo Cagliari, bivio contro la Sampdoria: servono i tre punti proviene da Cagliari News 24.