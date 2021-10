Il Cagliari è pronto ad affrontare la Sampdoria nell’ottava gara di campionato: serve la carica dei dodicimila per spingere la squadra

Unipol Domus verso il tutto esaurito per la gara di oggi tra Cagliari e Sampdoria, valida per l’ottava giornata di campionato. Un segnale dei tifosi importantissimo nei confronti della compagine rossoblù che, a sua volta, deve ricambiare con una vittoria e tre punti che peserebbero tanto per la classifica.

Come ricorda l’edizione odierna de La Nuova Sardegna, circa diecimila dei dodicimila biglietti disponibili sono stati venduti. Serve la carica di ogni tifoso per supportare la squadra in un momento così delicato.

L’articolo Cagliari, manca poco alla Sampdoria: serve la carica dei tifosi proviene da Cagliari News 24.