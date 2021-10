Cagliari, prima vittoria all’ottava: non succedeva da 15 anni. Era la stagione 2006-07: il primo successo arrivò alla nona giornata

Buona l’ottava. Il Cagliari trova la vittoria, la prima del campionato, ed esce dal tunnel dopo sette giornate senza successi. Un inizio di Serie A disastroso, come raramente era accaduto in passato: in particolare, una striscia iniziale senza colpi da tre punti così lunga non arrivava da 15 anni.

Nella stagione 2006-07, i rossoblù non trovarono la vittoria in nessuna delle prime otto giornate. In panchina sedeva Marco Giampaolo, che iniziò il campionato con due sconfitte, per poi infilare sei pareggi consecutivi. Alla nona giornata arrivò il primo bottino pieno: curiosamente, proprio contro la Sampdoria.

Dunque stessi punti all’ottava giornata – sei – con i sardi che conclusero la stagione al diciassettesimo posto.

