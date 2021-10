Cagliari, verso il 3-5-2: Nandez e Caceres dal primo minuto

Il Cagliari sembra sempre più indirizzato verso il 3-5-2 con Nahitan Nandez e Martin Caceres che dovrebbero partire dal primo minuto

Nahitan Nandez e Martin Caceres dovrebbero partire da titolari oggi nel match delle 12:30 contro la Sampdoria, nonostante le fatiche accumulate negli impegni in nazionale con l’Uruguay.

Il tecnico Walter Mazzarri opterà per un 3-5-2 con il solito Cragno in porta e la difesa composta da Caceres, Godin e Carboni. Centrocampo a cinque con Zappa, Marin, Strootman, Deiola e Nandez e a completare in avanti il duo Joao Pedro–Keita. Di seguito la probabile formazione.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Nandez; Joao Pedro, Keita.

