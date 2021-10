Capozucca: «Mazzarri ha lavorato bene. Sampdoria? Dobbiamo vincere»

Stefano Capozucca, ds del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Sampdoria

PERIODO – «Walter Mazzarri ha lavorato molto in questo periodo, peccato per le assenze, specialmente per i quattro impegnati con la nazionale uruguaiana che sono rientrati ieri. Non eravamo con la squadra al completo. Il lavoro però è stato svolto in maniera adeguata e ci aspettiamo dei miglioramenti sotto tutti gli aspetti».

SAMPDORIA – «Oggi è una partita che dobbiamo vincere, tre punti sono importanti data la classifica».

TIFOSERIA – «Il pubblico di Cagliari merita un altro tipo di classifica: anche se tutti dicono di non guardala, io faccio il contrario e sicuramente non mi rende felice la nostra posizione».

ATTEGGIAMENTO – «Spero che la squadra sia aggressiva e con la voglia di vincere che è mancata».

