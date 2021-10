Clienti entrano, mangiano e bevono: nessuno controlla il Green Pass. Cinque titolari multati a Bari

Continuano senza soluzione di continuità i controlli della Polizia Locale di Bari per il contenimento della pandemia. Negli ultimi giorni, in zona movida, gli agenti del comandante Michele Palumbo, in borghese, hanno effettuato controlli in decine di pubblici esercizi.

In questo contesto, fingendosi inizialmente clienti, hanno elevato sanzioni da 400 euro a carico di titolari che intenzionalmente, in spregio alle norme in vigore, avevano deciso di non verificare il possesso del Green Pass da parte degli avventori intenti a consumare alimenti e bevande.

Cinque le violazioni contestate. “Gli esercenti – ricordano dal Comando – in caso di reiterazione, rischiano la temporanea chiusura delle attività fino a 10 giorni”.

