“Che bel posto il canile per un cucciolo!”. Inizia così un post pubblicato sui social, nel pomeriggio di oggi, dal Canile Sanitario di Bari. Le parole, sarcastiche e amare, accompagnano un video registrato con uno smartphone. Dall’altra parte del telefono c’è un cucciolo recuperato in mattinata in via Bovio: femmina, simil labrador e senza microchip. Piange, disperata, in una delle gabbie della struttura.

“Nel 2021 dobbiamo ancora assistere a queste scene orrende”, scrivono dal canile. Poi una serie di ringraziamenti, pregni di sarcasmo anche questi, e una denuncia verso chi dovrebbe fare, ma evidentemente non fa. “Grazie a chi non sterilizza – si legge nel post – a chi fa ‘regali viventi’ e a chi passa cani di mano in mano. Grazie alle istituzioni – scrivono in maiuscolo da canile – che non fanno controlli e non fanno prevenzione”. Il cane nel video è disponibile per adozione. “Se interessati seriamente – è l’appello del canile – inviare messaggio privato”.

L’articolo Cucciolo piange in gabbia, denuncia dal canile di Bari: “Scene orrende. Colpa (anche) delle istituzioni” proviene da Telebari.