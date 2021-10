Cuori, Skyscraper o USS Indianapolis? La tv del 17 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 17 ottobre su RaiUno alle 21.25 debutterà la fiction “Cuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “L’americana e lo svedese” e “Finchè amore non ci separi”. Nel primo, il cardiologo Cesare Corvara sta radunando a Torino una squadra formidabile per realizzare il primo trapianto di cuore della storia…

Nel secondo, il primo giorno di Delia è infernale: i pazienti non ne vogliono sapere di farsi visitare da una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile, e quando una giovane sposa

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fatto compiuto”: prosegue la caccia a Jimmy Fang ed alle superbanconote. La persona sospettata di essere il complice di Fang è Musa Okoye, un ingegnere che lavora ad un sistema missilistico segreto…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 spazio a “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Skyscraper”; su Rai4 alle 21.20 “Straw Dogs – Cani di paglia”; su La5 alle 21.05 “Christmas at the palace”; e su Iris alle 20.55 “USS Indianapolis”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Terzo episodio di “Wild Cile”, dedicato al deserto di Atacama, uno degli ambienti più aridi del pianeta. A seguire, Lucrezia Lo Bianco ci porta nell’Oltrepò pavese, che si presenta come un incrocio di valli e colline. Formalmente nella provincia di Pavia, questo luogo in realtà non si riconosce pavese e neanche lombardo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Shameless”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.