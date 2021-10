D’Aversa: «Cagliari? Squadra forte. La Sampdoria deve rendere al meglio»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima della partita contro il Cagliari: le sue dichiarazioni a Sky Sport

PARTITA – «Ci sono delle assenze, ma anche dei rientri come quelli di Verre e Gabbiadini. Ragioniamo su entrambe le fasi e su più possibilità. La cosa importante è far rendere i giocatori al meglio».

CAGLIARI – «La classifica non rispecchia il valore della rosa, ma dovremo essere bravi a non ricreare entusiasmo in una squadra che può avere qualche difficoltà. Le partite sono tutte difficili, sta a noi interpretarle meglio».

SOSTA NAZIONALI – «Avendo sette Nazionali si lavora su una parte del gruppo, sugli aspetti negativi e positivi delle ultime partite. Chiaramente bisogna tenere conto della stanchezza dei giocatori rientrati tardi dalle Nazionali».

