Eccellenza A, risultati, classifica e prossimo turno. Adesso tocca all’Akragas

Come avevamo ipotizzato nei giorni scorsi, ancora una volta la classifica generale si è rimodellata, e spetta all’Akragas, nel recupero con il Monreale, cercare di vincere per appaiare sia il Canicattì che la Mazarese in alta quota.

Ago della bilancia sono è stato il Pro Favara che, con una rete di Aureliano nel primo tempo, causa la prima battuta d’arresto all’ex capolista Don Carlo Misilmeri, a conclusione di una gara maschia e giocata a fronte alta da entrambe le squadre.

Scivola anche la Nissa sul campo di Marineo dopo una settimana tormentata da alcune partenze importanti di prima squadra.

Chi conquista la vetta assieme al Canicattì è la sorprendente, ma non troppo, Mazarese che è andata a vincere sul campo del Castellammare.

Per quanto riguarda le agrigentine, a parte il Canicattì che ha vinto nell’anticipo del sabato sul campo del Cus, il Casteltermini di Pino La Bianca si ferma sul pari interno con l’ostico Parmonval.

Solo un pari dell’Unitas Sciacca che non riesce a superare in trasferta i padroni di casa del Dolce Onorio Marsala.

Finale risicato per il Mazara, che dopo la sconfitta dell’Esseneto di domenica scorsa, si riscatta battendo l’Enna per 1 – 0 grazie ad una rete di Guaiana. Mercoledì tocca all’Akragas, sul neutro di Partanna Mondello con il Monreale, che solo vincendo potrà accaparrarsi la vetta della classifica in condominio di Canicattì e Mazarese.

I risultati di questa 6^ giornata e la nuova classifica provvisoria:

Castellammare-Mazarese 0-3

Casteltermini-Parmonval 2-2

Favara-Misilmeri 1-0

Marsala-Sciacca 0-0

Mazara-Enna 1-0

Marineo-Nissa 2-1

Monreale-Akragas (mercoledì 20 ottobre)

Cus Palermo-Canicattì 0-2

LA CLASSIFICA PROVVISORIA

Canicattì 13

Mazarese 13

Don Carlo Misilmeri 12

Akragas 10 *

Nissa 10

Castellammare 10

Mazara 10

Pro Favara 9

Marineo 8

Enna 7

Parmonval 6

Sciacca 6

Casteltermini 5

Cus Palermo 3

Monreale 2 *

Marsala 2

PROSSIMO TURNO – 24/10/21

Akragas 2018 – Casteltermini Canicattì – Don Carlo Misilmeri Enna – Monreale Nissa F.C. – Dolce Onorio Marsala Oratorio S.Ciro e Giorgio – Pro Favara Parmonval – Castellammare Calcio 94 S.C. Mazarese – C.U.S. Palermo Unitas Sciacca – Mazara

