Espulsione Luiz Felipe: è il suo primo cartellino rosso. Non era mai successo nelle precedenti 111 partite in maglia biancoceleste

Ha fatto discutere l’espulsione del brasiliano Luiz Felipe nel finale del match contro l’Inter. Un gesto ingenuo, sicuramente non cattivo, quello del difensore biancoceleste, giocatore da sempre estremamente corretto.

Il ventiquattrenne, infatti, è alla sua prima espulsione in carriera. Non aveva mai ricevuto un cartellino rosso nelle precedenti 111 partite in maglia biancoceleste, e nemmeno durante la sua precedente avventura alla Salernitana.

Trentatrè, invece, le ammonizioni collezionate dal verdeoro.

