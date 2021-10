Felipe Anderson ancora in goal: è la rivincita del brasiliano su Inzaghi

Felipe Anderson ha segnato la quinta rete contro l’Inter con quella messa a segno ieri: il brasiliano ottiene la sua rivincita su Inzaghi

Felipe Anderson lo aveva promesso a tutti a Formello. Come rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, il brasiliano voleva battere a tutti i costi Simone Inzaghi e prendersi la sua personale rivincita. Detto fatto, con tanto di contestata rete del 2-1, perlomeno dalla frangia nerazzurra.

Più in generale, quello di ieri è il quinto goal del numero 7 biancoceleste ai nerazzurri, diventati ora insieme al Genoa la sua vittima preferita. In questo inizio di stagione Felipe Anderson è stato il vero e proprio uomo in più di Sarri: la strada verso la completa maturazione calcistica sembra essere quella giusta.

