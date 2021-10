Grand Prix Plumelec-Morbihan, successo in volata per Chiara Consonni

La stagione di Chiara Consonni si impreziosisce di una nuova vittoria. Dopo aver conquistato tre titoli europei in pista, la 21enne di Brembate Sopra si è messa in luce anche su strada aggiudicandosi il Grand Prix Plumelec-Morbihan.

Reduce dal terzo posto nella Classique Morbihan, la portacolori della Valcar-Travel & Service si è prontamente rifatta confermandosi al centro del progetto guidato da Valentino Villa. Lanciata nel migliore dei modi dalle compagne di squadra, la rappresentante del team di Bottanuco ha sfruttato le proprie doti da velocista regolando in uno sprint ridotto l’olandese Charlotte Kool (NXTG Racing) e l’emiliana Silvia Zanardi (Bepink).

Il percorso di crescita compiuto dalle ragazze di Davide Arzeni è stato confermato anche da Eleonora Camilla Gasparrini che ha concluso la classica transalpina in quinta posizione, lanciando un importante segnale per la stagione 2022 che la vedrà ricoprire il ruolo di capitana della formazione orobica. Chiara Consonni punterà ora la propria attenzione sui Mondiali di ciclismo su pista in programma al velodromo “Jean-Stablinski” di Roubaix dal 20 al 24 ottobre.

La giovane bergamasca avrà modo di affrontare il proprio debutto iridato al fianco del fratello Simone che punterà a confermarsi nell’inseguimento a squadre dopo il trionfo ai Giochi Olimpici Estivi. Occhi puntati anche sulla campionessa mondiale Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service) che sarà chiamata a riscattare la delusione a cinque cerchi insieme alle colleghe Martina Alzini e Miriam Vece. Ritorno in pista invece per Davide Boscaro (Team Colpack-Ballan) che cercherà di migliorare il sesto posto ottenuto nel chilometro da fermo nella rassegna continentale.