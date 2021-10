Anche l’ex attaccante Ciccio Graziani ha voluto dire la sua sul tanto discusso gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter

Anche l’ex attaccante Ciccio Graziani ha voluto dire la sua sul tanto discusso gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:

«Caro Dimarco non avere più questo tipo di comportamento, è pericoloso soprattutto per la squadra. Quando cadi, devi rialzarti. Se rimani per terra, succede quel che è successo. L’Inter non si può lamentare, fermarsi sarebbe stata eventualmente una cortesia da parte della Lazio. Ma non era assolutamente obbligata a farlo. Hai provato a farmi gol, perché non ci devo provare io? Questo è il discorso».

L’articolo Graziani: «Felipe Anderson? Ha fatto bene» proviene da Lazio News 24.