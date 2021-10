Incidente nel deserto a Riad, morti tre ballerini italiani: tra le vittime 33enne di Bisceglie

Tre ballerini italiani sono morti in un incidente nel deserto a Ryad, in Arabia Saudita. Tra loro anche Antonio Caggianelli, 33enne di Bisceglie. In totale sono cinque le vittime, stando a quanto si apprende. Giampiero Giarri di Tivoli e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi, gli altri due italiani. L’incidente risale a ieri, ma se n’è avuta notizia solo oggi.

I ballerini erano in Arabia per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva composta in tutto da 10 persone. Sempre secondo quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata.

Caggianelli ha partecipato all’ultima edizione della Notte della Taranta. Sulla pagina Facebook del festival salentino, viene ricordato come “il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021”. “Di Antonio – si legge nel post – prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie”.

“La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente – dice il sindaco Angelantonio Angarano -. A quell’età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni, proprio come faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti”.

