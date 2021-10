Lotta all’evasione fiscale, contributi per 16 comuni bergamaschi

Per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2020 il Comune di Bergamo si vedrà corrispondere un contributo di 188 mila euro. La Direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del Viminale lo ha comunicato con il provvedimento del 6 ottobre 2021.

Il pagamento di cui si tratta è stato sospeso nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili così come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Un ulteriore pagamento sarà disposto entro la chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario, presumibilmente tra fine novembre e la prima decade di dicembre 2021, nei confronti degli enti che prima di detto termine avranno regolarizzato la propria posizione provvedendo all’invio dei certificati di bilancio e/o del questionario SOSE.

Per quanto riguarda la Bergamasca dietro al Comune di Bergamo c’è Cividate al Piano con un contributo pari a 61.235 euro, seguito da San Paolo d’Argon con 47.364 euro e Lovere con 45.669 euro.

Le somme riconosciute diminuiscono scorrendo la classifica: Scanzorosciate si vedrà corrispondere un contributo pari a 30.885 euro, a Terno d’Isola andranno 27.429 euro, a Trescore Balneario 27.417 euro, a Clusone 25.587 euro ed a Seriate 15.803 euro.

Più contenuti gli importi per gli altri comuni orobici: a Costa Volpino andranno 4.091 euro, a Caravaggio 2.309 euro, a Villa di Serio 2.196 euro, a Sorisole 1.844 euro, a Cologno al Serio 1.398 euro e a Stezzano 1.215 euro.

In coda alla lista dei municipi bergamaschi a cui il ministero riconosce il diritto al contributo figura Gorle con 399 euro.

