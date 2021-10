Moviola Lazio Inter: giuste le decisioni di Irrati ma su Luiz Felipe…

La moviola dei quotidiani in relazione a Lazio Inter premia Irrati: giusti i due rigori e la rete di Felipe Anderson. Dubbi su Luiz Felipe

La gara di ieri pomeriggio tra Lazio e Inter è stata caratterizzata, oltre che dalla netta vittoria dei biancocelesti per 3-1, da numerose polemiche arbitrali relative alla direzione di Irrati. I quotidiani oggi in edicola tuttavia sono abbastanza concordi nell’approvare l’arbitraggio, in special modo nei tre episodi decisivi della sfida: i due rigori e la rete di Felipe Anderson con Di Marco a terra.

Proprio questo episodio ha scatenato l’ira dei giocatori nerazzurri che hanno accusato il brasiliano di non aver gettato fuori la palla. Irrati però applica alla lettera il regolamento: il gioco deve proseguire se non per un colpo alla testa. Rivedibile la gestione dei cartellini in quell’occasione, con l’ammonizione al brasiliano assolutamente inesistente. Se i quotidiani però approvano in linea generale l’arbitro, molti dubbi desta l’interpretazione sull’episodio finale di Luiz Felipe, espulso per l’abbraccio a Correa considerato comportamento antisportivo. Irrati avrebbe potuto chiudere un occhio, una pezza potrebbe mettercela il giudice sportivo. Promosso dunque ma con riserva: decisioni corrette negli episodi chiave, difficoltà a tenere in mano la gara specie dopo il raddoppio biancoceleste.

