Nuova data del concerto de “Le Orme” al Gavazzeni

È stata definita la data di recupero del concerto di LE ORME, The Last World Tour 2020, previsto il 28.02.20 al cineteatro Gavazzeni di Seriate e posticipato a causa dell’emergenza covid-19.

Il concerto si terrà giovedì 2 dicembre alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate in via Marconi 40. I biglietti a 25 euro, posto unico, si possono acquistare su ticketone.it e alla biglietteria del teatro Gavazzeni.

I biglietti già acquistati per la data prevista nel 2020 al Teatro Gavazzeni rimangono validi per la nuova data. Per chi non potesse assistere al concerto del 2 dicembre 2021, è possibile chiedere voucher entro il 30.10.21 su www.rimborso.info

Il concerto è l’ultimo Official Tour Live de Le Orme dopo 55 anni di carriera. L’occasione per ascoltare dal vivo brani tratti dai quattro album storici della band: Collage, Uomo di Pezza, Felona e Sorona e Contrappunti. La formazione della band sarà composta da: Michi Dei Rossi-batteria (dal 1966 con Le Orme), Michele Bon-tastiere, sinth, hammond and guitar simulator (dal 1989),

Alessio Trapella –basso, chitarra acustica , pedal bass e voce solista (dal 2017) e Federico Gava – piano e tastiere (dal 2010 al 2013 e attualmente nella band).

Per informazioni: tel. 035.294868 Cineteatro Gavazzeni, 030.2791881 Cipiesse Brescia