Regione Basilicata: riattivate le linee tra Matera e l’aeroporto di Bari

A partire da lunedì 18 ottobre si attivano nuove linee di trasporto pubblico locale con i bus per gli operai della Stellantis di Melfi e per gli studenti universitari. Sono servizi inseriti nel piano trasporti di bacino. Per Matera i nuovi servizi sono anche collegamenti di interesse turistico.”In seguito alla sottoscrizione dei contratti ponte fra la Regione Basilicata, le Province e il Cotrab – spiega l’assessore regionale alla mobilità Donatella Merra – da lunedì 18 ottobre si attiva la riprogrammazione di alcuni servizi di Tpl e si darà il via a nuove corse, che anticiperanno l’attuazione… Source